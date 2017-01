Interlopul Florin Udila, condamnat la trei ani de inchisoare pentru camatarie, s-a predat si a fost incarcerat la Rahova

Politistii Serviciului Urmariri din cadrul IGPR au verificat, in 3 ianuarie, potrivit unor surse judiciare, trei adrese unde existau informatii ca s-ar ascunde Florin Udila, alias Florin al lui Vancica, un cunoscut camatar din Bucuresti, care era dat in urmarire generala inca de anul trecut, din 2 noiembrie.





La numai o zi dupa perchezitiile politistilor, Udila s-a predat la sediul Sectiei 19 din Bucuresti, de unde a fost transportat direct la Penitenciarul Rahova.





Florin Udila, cunoscut in lumea interlopa drept Florin al lui Vancica, a fost dat in urmarire generala de politistii bucuresteni dupa ce magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul in care a fost acuzat ca dadea bani cu dobanda, printre clienti fiind si fostul sef al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei Mihail Vlasov.





Florin al lui Vancica a fost ridicat, in 2013, in urma unei ample actiuni a Politiei Romane, care a vizat mai multi lideri ai lumii interlope care se ocupau de camatarie.





Atunci au fost arestati preventiv, pe langa liderii clanului Vancica, si membri ai clanurilor Caran si Duduianu, dar si Nutu Camataru.





Conform referatului intocmit de procurori, martorul cu identitate protejata "Neagu Ivan" a sustinut ca stia de la Aurel Raducan, zis Aurel al lui Caran, ca "Misu Vlasov, angajat la Camera de Comert si Industrie, este un impatimit al jocurilor de noroc si, intrucat a pierdut sume foarte mari, a imprumutat de la membrii celor doua familii (Caran si Vancica), dobanda impusa de catre acestia, respectiv Raducan Constantin (Costel al lui Caran) si Udila Florin, fiind de zece la suta pe zi".