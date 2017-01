Doua persoane arestat in cazul uciderii sefului de post din Viseu de Jos

"Doua persoane au fost arestate preventiv pentru omor", a declarat sambata pentru News.ro purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Adela Dorina Mociran.Potrivit presei locale, cei doi suspecti arestati in cazul uciderii sefului de post din Viseu de Jos ar fi frati.Seful Postului de Politie din localitatea maramureseana Viseu de Jos, Gheorghe Nistor, a fost gasit mort in sediul institutiei, miercuri, in jurul orei 19.00.Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) din MAI a aratat, intr-un comunicat de presa, ca miercuri seara "agentul sef de politie Ghe. N., incadrat ca sef al Postului de Politie din localitatea Viseu de Jos, care se afla in serviciu planificat, intre orele 08.00-16.00", a fost gasit mort in incinta sediului institutiei, unde isi desfasura activitatea."Cercetarile facute de catre criminalistii de la IPJ Maramures, sub coordonarea procurorului desemnat de catre Parchet, coroborate cu expertiza medicilor legisti, au stabilit faptul ca acesta a decedat ca urmare a unor lovituri fatale ￯ cel mai probabil de cutit " primite in abdomen si in zona costala", se preciza in comunicatul citat.De asemenea, sursa citata mai arata ca, in cadrul cercetarilor facute la fata locului, s-a stabilit ca "arma din dotare si munitia aferenta nu se mai aflau asupra sefului de post".Autopsia facuta de medicii legisti a confirmat ca politistul a fost ucis, iar anchetatorii au stabilit la scurt timp un cerc de suspecti, vineri, dei doi barbati fiind retinuti.