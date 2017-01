ANM: Marti, posibil cea mai geroasa dimineata din aceasta iarna, se vor inregistra -28 grade Celsius

"Pentru urmatoarele trei zile, in toata tara vom avea valori specifice fenomenului de ger, pentru ca atat maximele pe timpul zilei cat si minimele pe timpul noptii vor fi deosebit de coborate, aceasta insemnand, daca astazi -16 -10 grade, maine dimineata - 21 -10 grade , iar marti dimineata va putea fi cea mai geroasa dimineata din aceasta iarna, -28 -11 grade la scara intregii tari. In plus, e si atentionarea meteorologica de cod galben pentru jumatatea estica a tarii, zone in care cele 22 de judete aflate sub cod galben vor fi din nou afectate de intensificari ale vantului ce pot depasi la rafala 70-75 km/h. Ninsoarea nu va inceta, vom mai avea, nu in cantitatile care au fost in ultimele 24 de ore, dar va fi posibila din nou spulberarea si troienirea zapezii, conditii in care, asociate si cu temperaturile deosebit de scazute, in aceste zone atentia va putea fi maxima. Indicele de racire inregistreaza valori foarte mari, avand in vedere temperaturile foarte scazute, care, asociate cu intensificarile vantului, creeaza un disconfort termic deosebit de accentuat. Daca marti vom inregistra valori termice in usoara scadere comparativ cu ziua de luni, aceasta se datoreaza unui nou ciclon", a declarat Elena Mateescu, directorul general al ANM, potrivit Mediafax.Mateescu a mai precizat ca in cursul noptii de marti spre miercuri este posibil sa avem din nou viscol in partea de sud, sud-est si est a Romaniei.