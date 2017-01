Traficul pe A2 a fost inchis abia la patru ore dupa ce politistii au raportat ca vizibilitatea este sub un metru, spun surse din Brigada Autostrazi

"Daca inchideau A2 la ora 3.00, si nu la ora 7.00, nu ramaneau oameni blocati", au spus sursele citate.Comisarul Ion Ilinca ar fi fost cel care a refuzat sa ia decizia inchiderii autostrazii, in ciuda informarilor din teren, potrivit acelorasi surse."El (Ion Ilinca, n.r.) a fost informat de seful de tura de ieri (vineri, n.r.) un baiat nou din Academie, la ora 3.00, ca afara este prapad si trebuie inchis ca nu se vede la un metru si este viscol rau, dar s-a opus si a zis sa-l sune pe Marian Ichim de la CNAIR (seful Sectiei de Drumuri Nationale Calarasi, n.r.), sa ia el decizia, dar si Ichim a zis ca merge", au adaugat sursele din Brigada Autostrazi si Misiuni Speciale.Sursele au mai sustinut ca nu este prima data cand se intampla ca responsabilii Autostrazii Soarelui sa nu tina cont de informarile din teren."Deci nu au vrut, asa a fost in fiecare an si de aceea au ramas 215 persoane si 86 de autoturisme blocate, in loc sa ia decizia de a o inchide de la ora raportarii de catre baiatul ala sef de tura. Si nu mai ramanea nimeni blocat, dar tin de scaun si le este frica sa ia decizii", au mai spus sursele citate, pentru News.ro.