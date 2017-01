Sorin Grindeanu, catre autoritati: Tratati fiecare caz ca pe o problema personala, de parca acolo sunt fiii si sotiile voastre

"Eu am cerut ieri in sedinta de Guv tuturor ministrilor sa stea in stare de alerta si au facut lucrul asta. Fiecare situatie trebuie gestionata conform procedurilor si va rog sa ramaneti (...) in stare de alerta pentru a evita situatiile neplacute. Vreau sa tratati fiecare situatie aparuta ca si cand ar fi o problema personala a dumneavoastra. Va rog sa va ganditi ca oamenii care sunt blocati la km 138-139 pe A2, acolo se afla fiul dvs., sau mama dvs., sau sotia dvs. si sa tratati toate lucrurile in acest mod", a spus el, potrivit News.ro.Grindeanu a spus ca acest avertisment este valabil si pentru autoritatile locale. El a spus ca este informat in timp real cu privire la problemele aparute si i-a indemnat pe sefii institutiilor sa fie "responsabili".El a afirmat ca situatia "este inspre bine" si in ceea ce priveste furnizarea cu electricitate, fiind doar 16.000 de persoane in acest moment fara curent, dupa ce vineri varful a fost de 160.000.Premierul a atras insa atentia asupra problemelor de pe A2, unde a cerut ministrului Razvan Cuc sa intervina.Grindeanu a participat sambata la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, la care mai participa si Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Popescu, ministrul Economiei, Toma Petcu, ministrul Energiei si Gabriel Les, ministrul Apararii Nationale, precum si prefectii, in videoconferinta.