CFR Calatori a anulat 93 de trenuri. Se circula in regim de iarna pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Galati si Constanta

Potrivit CFR Calatori, circulatia feroviara este in continuare adaptata conditiilor meteo nefavorabile pe raza a 4 regionale: Bucuresti, Craiova, Galati, Constanta.Pe reteaua feroviara, trenurile circula in conditii de iarna - ninsoare si vant in rafale. Unele curse pot inregistra intarzieri la destinatie, determinate de necesitatea atasarii locomotivelor Diesel pe anumite intervale de statii din jumatatea de sud a tarii, de reducerea vitezei de circulatie sau de interventia cu pluguri.Pe raza regionalelor Bucuresti, Constanta, Galati si Craiova se intervine constant cu utilaje si personal feroviar pentru mentinerea infrastructurii feroviare in conditii optime, mai noteaza sursa citata.Cum se obtin informatii despre trenuri:In aplicatia TRENUL MEU , introduceti numarul exact al trenului in casuta indicata si click pe Informatii tren. Obtineti informatii in timp real despre opriri, intarzieri, minutele de stationare in urmatoarea gara si timpul estimat de sosire, potrivit CFR Calatori