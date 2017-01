Premierul cere demisia directorului CNAIR pentru ca inca mai sunt drumuri inchise / Carmen Dan solicita schimbarea prefectului de Giurgiu, care nu i-a raspuns trei ore la telefon

Potrivit centrului Infotrafic al Politiei, sambata la ora 13.15 erau inchise 23 de drumuri nationale si A2 si A4.Grindeanu a fost la ministerul transporturilor pentru o intalnire cu ministrul Razvan Cuc si a spus ca va cere demisia lui Catalin Homor, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru ca este inadmisibil ca la 14 ore dupa ridicarea codului portocaliu sa avem situatii de acest tip”.Premierul a spus ca i-a solicitat lui Cuc sa trimita corpul de control al ministerului la CNAIR si sa ia toate masurile legale de demitere a lui Homor pentru modul deficitar de gestionare a operatiunilor de deszapezire.Grindeanu a acuzat si situatia stocurilor de materiale de deszapezire spunand ca sunt „foarte multe stocuri de sare” si mai putine de nisip.Minsitrul de interne, Carmen Dan, care l-a insotit pe Grindeanu in vizita de la ministerul transporturilor a spus si ea ca este „nepermis” ca dupa atatea ore sa nu fie reluata circulatia pe drumurile nationale., a declarat ea, adaugand ca va cere demisia prefectului de Giurgiu care in urma cu doua zile nu i-a raspuns timp de trei ore la telefon.In privinta situatie drumurilor, ea a apreciat ca „avem o problema pe acest segment”, precizand ca 128 de persoane sunt in statiile peco de pe autostrada, acestea fiind pe cale sa fie evacuate.