Ministrul Educatiei: Cei care nu au promovat concursul de directori de scoli vor putea ocupa aceste functii temporar

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca a luat decizia ca persoanele care nu promovat concursul de directori, dar au ocupat anterior functiile respective, sa poata fi numite, temporar, in aceste posturi, pana la organizarea unui nou concurs, deoarece toate scolile din Romania trebuie sa aiba, de luni, directori.

Nastase a precizat ca a primit sesizari din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, potrivit carora constituie discriminare o nota a fostului ministru Mircea Dumitru, prin care se interzicea ca, in functiile de director si director adjunct ramase vacante dupa concurs, sa fie numite persoane care au ocupat aceste functii in scolile respective si nu au participat la concurs, precum si persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.

Ministrul Educatiei a declarat, pentru News.ro, ca a luat, impreuna cu inspectorii generali, decizia de a da o derogare de la Metodologia pentru desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, deoarece, "de luni, fiecare scoala din Romania trebuie sa aiba o conducere".

Pavel Nastase a precizat ca masura se refera la 358 de locuri de directori neocupate in urma concursului (5,59 la suta din totalul de peste 6.600) si la 308 posturi de director adjunct, la nivelul intregii tari.

Profesorii care nu au reusit sa promoveze concursul pentru posturile de directori si directori adjuncti in scoli vor putea ajunge insa in aceste functii, intrucat noul ministru al Educatiei a aprobat vineri un document ce prevede ca acestia vor avea dreptul sa ocupe functiile de conducere prin numire, a scris vineri Ziarul de Iasi . Asadar, si cei care nu au intrunit punctajul necesar sau nu s-au prezentat la concurs pot sa isi ocupe scaunele in continuare, arata sursa citata.