UPDATE Luni si marti vor fi inchise scolile din Bucuresti, Ilfov, Constanta, Buzau, Tulcea si Vrancea. Cursurile vor fi suspendate luni probabil si in judetul Vaslui

Autoritatile dinau decis suspendarea cursurilor scolare in toate unitatile de invatamant din judet, in zilele de 9 si 10 ianuarie. Masura a fost luata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a starii drumurilor din judet.Scolile si gradinitele din judetelesivor ramane inchise luni si marti, ca urmare a atentionarii cod galben de vreme geroasa, au anuntat reprezentantii inspectoratelor scolare.Cursurile celor peste 700 de scoli si gradinite din judetulvor fi, cel mai probabil, suspendate, luni, din cauza intemperiilor, a anuntat, sambata, prefectul Isabel Bogdan. Mai multi primari din judet au transmis deja catre Prefectura ca vor prelungi vacanta elevilor si prescolarilor cu o zi. (News.ro)Primariaa anuntat sambata ca a luat decizia suspendarii cursurilor scolare timp de doua zile, 9 si 10 ianuarie, in toate unitatile de invatamant de pe raza municipiului, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Prefectul judetului, Adrian Nicolaescu, a declarat pentru Agerpres ca o hotarare similara ce priveste institutiile de invatamant din toate unitatile administrativ-teritoriale a fost adoptata si va fi comunicata de seful Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, in cadrul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta.Primele hotarari in acest sens au fost luate in Capitala si in judetul Ilfov, unde autoritatile locale impreuna cu inspectoratele scolare au stabilit suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant in zilele de luni, 9 ianuarie si marti, 10 ianuarie, se afirma intr-un comunicat de presa al ministerului."Precizam ca eventualele decizii similare trebuie sa tina cont de evolutia vremii si de siguranta elevilor si a profesorilor, precum si de asigurarea conditiilor proprii desfasurarii orelor de curs. Inspectoratele scolare judetene vor colabora cu autoritatile locale si vor informa parintii, elevii si cadrele didactice, prin toate mijloacele de comunicare pe care le au la dispozitie, cu privire la sustinerea sau suspendarea procesului didactic in perioada imediat urmatoare", noteaza sursa citata.. In invatamantul superior, intreruperea temporara a activitatii ramane exclusiv la latitudinea conducerilor universitatilor, in virtutea autonomiei universitare. Ministerul Educatiei Nationale recomanda tuturor studentilor sa consulte paginile web ale universitatilor in care studiaza pentru a obtine informatiile necesare.