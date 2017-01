Asociatia Magistratilor: Ne delimitam ferm de ideea ca ar fi posibil sa se "fabrice" dosare penale pentru "indezirabili"

"AMR subliniaza, in numele magistratilor de buna-credinta, din aceasta tara, ca se delimiteaza, in mod ferm, de orice act, gest, fapta care ar fi de natura sa contureze, fie si numai aparent, ideea posibilitatii de 'a fabrica' dosare penale. Gravitatea afirmatiilor - care au escaladat dupa prezentarea, de catre mass-media, a unor inregistrari ce ar putea induce ideea 'fabricarii' de dosare penale pentru 'indezirabili', cu concursul unor persoane din interiorul sistemului judiciar, aflate in legaturi profesionale neprincipiale cu reprezentanti ai serviciilor secrete - este cu atat mai evidenta cu cat se tinde la concluzia ca, pe aceasta cale, s-ar fi ajuns la condamnari penale si, deci, la lipsirea de libertate a unor oameni, cu toate consecintele dezastruoase care decurg din astfel de situatii", se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR).





De asemenea, Asociatia subliniaza ca nu poate formula afirmatii argumentate, in sensul existentei sau inexistentei unei astfel de "retele" care da "dosuri de palma legii" si, implicit, celor ce se straduiesc sa o aplice, atat timp cat nu s-a stabilit, dupa o urmarire penala confirmata, in concluzii, printr-o hotarare penala definitiva, ca aspectele prezentate in spatiul public dau masura unei infractiuni.





"O alta abordare ar insemna incalcarea prezumtiei de nevinovatie - care actioneaza pana la condamnarea definitiva - cu acceptarea ideii, fara fundament, dar tot mai mult vehiculate, ca o persoana trebuie sa isi 'dovedeasca nevinovatia', adica, ar insemna sa calcam peste lege in demersul de a incerca demascarea unor incalcari de lege.

Pe de alta parte, prezumtia de nevinovatie, necesitatea respectarii normelor de drept procesual si substantial penal, nu pot constitui degete dupa care sa ne ascundem pentru a lasa fara un deznodamant o astfel de situatie care, fie si numai prin lansarea in spatiul public, aduce grave prejudicii, nu numai sistemului judiciar, ci si societatii, in ansamblu, fiindca daca ingaduim sa pluteasca in aer ideea posibilitatii de a trimite un om la inchisoare 'la apelul de seara', ne asumam riscul unei invrajbiri sociale pe care este greu de crezut ca o vom anihila chiar daca s-ar dovedi, dupa o vreme, ca faptele nu-s fapte (in acceptiunea legii penale). Parchetul s-a sesizat din oficiu, cu privire la aspectele prezentate in mass-media. Este primul pas", potrivit sursei citate.