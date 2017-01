FOTO Restauratie rapida in Educatie: Cei care nu au promovat concursul de directori de scoli vor putea ajunge in functii prin numire, a decis noul ministru

Asadar, si cei care nu au intrunit punctajul necesar sau nu s-au prezentat la concurs pot sa isi ocupe scaunele in continuare, arata sursa citata.Numirea se va face de catre inspectorul general, cu avizul consiliului de administratie al Inspectoratului. "Pot fi numite si persoanele care pana la data concursului au ocupat functii de director sau de director adjunct in unitatea de invatamant respectiva si nu au participat la concurs sau au participat la concurs, dar nu au fost admise", se arata in adresa numarul 24.187 din 06.01.2017.Adresa este aprobata si semnata de noul ministru Pavel Nastase, precum si de proaspat numitul secretar de stat in Ministerul Educatiei, Liviu Pop.Sursa foto: Ziarul de IasiPe 22 decembrie, Ministerul Educatiei, atunci condus de Mircea Dumitru, a transmis inspectoratelor scolare o nota in care avertiza ca in functiile de director si director adjunct ramase vacante dupa organizarea concursului nu pot fi numite persoanele care pana la organizarea concursului au ocupat functii de director sau director adjunct in scolile respective si nu au participat la concurs, precum si persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.Purtatorul de cuvant la MENCS, Mirabela Amarandei, preciza atunci ca posturile respective vor fi ocupate "prin detasare in interesul invatamantului sau prin delegarea atributiilor", iar ministrul Mircea Dumitru nu va semna nicio derogare de la metodologie care sa permita directorilor care nu au participat sau nu au promovat concursul sa isi mentina functia.De altfel, dupa incheierea concursului de directori de scoli, Ministerul Educatiei anunta ca vor fi aprobate "deciziile de numire prin detasare in interesul invatamantului pana la organizarea concursului", dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar 2016-2017, pentru cele 3.509 functii ramase vacante dupa validarea rezultatelor finale