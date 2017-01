Irina Radu, presedinte TVR: Am luat in serios suma anuntata de 34 de lei alocata TVR pentru fiecare cetatean

"Acum, ca efect al promulgarii legii, schimbarile legislative necesare in Legea 41 (Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, n.r.) sunt principala urgenta", a spus Irina Radu.Presedintele TVR a refuzat sa exemplifice schimbarile necesare inainte de a le prezenta la Parlament, dar a precizat ca este vorba despre schimbari de ordin organizatoric, de management al bugetului si de proceduri.Referitor la bugetul anual de care are nevoie Televiziunea Romana, Irina Radu a explicat ca va depinde de deciziile Parlamentului in privinta institutiei."Bugetul de care avem nevoie depinde de ce isi doreste tara asta de la televiziunea ei publica. Daca Parlamentul spune ca TVR trebuie sa aiba sapte canale, avem nevoie de un buget, daca Parlamentul spune ca trebuie sa aiba doua canale, avem nevoie de alt buget, daca Parlamenul spune - ᅡplatiti-va datoriile catre partenerii comerciali intr-un anᅡ, e altceva. Deci este necesara o discutie pe care cu siguranta o vom avea la Ministerul Finantelor, in care sa dezvoltam niste lucruri de acest gen", a mai spus Irina Radu.PDG al TVR a precizat ca a luat in serios, totusi, suma anuntata de 34 de lei alocata televiziunii publice pentru fiecare cetatean."Eu am luat in serios, si cred ca toata lumea, ceea ce s-a spus public. S-a pronuntat o cifra de mai multe ori, ca daca se spunea o singura data poate spuneam ca era un exemplu, dar s-a spus de 34 de lei de cetatean, ca asa se va aloca bugetul pentru TVR. Si atunci, sigur ca am inmultit si noi si am ajuns la o suma si atunci sigur ca ne gandim cum s-ar folosi cel mai bine acei bani", a adaugat Irina Radu."Am transmis semnalele si asteptam sa fim invitati la o discutie si sa intram pe niste lucruri in profunzime", a mai spus PDG al TVR pentru News.ro.Irina Radu a mentionat ca a discutat deja despre eliminarea taxei TV cu membrii Comitetului Director, cu care are sedinte zilnice, si va invita European Broadcasting Union (EBU) sa sustina TVR in anumite proiecte."O sa invitam si partenerii nostri de la EBU sa ne mai sustina in niste lucruri, exista si alte televiziuni care si-au schimbat modul de finantare si unii dintre ei chiar ne-au invitat sa ne povesteasca din modificarile pe care le-au facut ei", a mai spus Irina Radu."Eu cred ca indiferent ce se intampla, noi trebuie sa punem pe televizor ce trebuie. Si cred ca daca la televizor o sa apara in continuare ce trebuie nu o sa dam atat de multa atentie acestor minunate modificari. O sa fim mai concentrati pe continut", a precizat presedintele-director general al TVR.In luna decembrie, Irina Radu a explicat pentru News.ro ca vor urma modificari ale Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune si, in functie de acestea, costurile vor putea fi estimate.¬Eu sunt optimista. Suntem pregatiti. Daca se rezolva cu finantarea, daca vom avea un venit constant, vom redeveni ce am fost¬, a afirmat Irina Radu. ¬Cifrele nu au fost discutate decat intr-un cerc foarte restrans si nu pot inca sa le fac publice. Depinde de ce variante prevede legea. Pana acum, prin lege, eram obligati sa avem TVR 1, TVR 2, International si posturile teritoriale. In functie de ce posturi se vor dori - sigur, sper ca vom avea si noi un cuvant de spus - putem spune ce costuri vor fi. Incerc sa fiu riguroasa. Suntem pregatiti de reorganizare. Era necesar, voiam sa facem asta de mult, indiferent de lege. Trebuie facute o multime de modificari¬, a adaugat ea.Pana la momentul transmiterii acestei stiri, Ovidiu Miculescu, presedinte-director general al Societatii Romane de Radio (SRR), nu a raspuns solicitarii News.ro de a oferi informatii in privinta demersurilor pe care le va face dupa eliminarea taxei radio.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale, dupa ce Parlamentul a respins, la finalul lunii decembrie, cererea sa de reexaminare in care solicita excluderea taxei Radio-TV din textul legii. Legea a fost promulgata in ultima zi a termenului legal pe care il avea la dispozitie.In luna noiembrie, Liviu Dragnea a mentionat, intr-o scrisoare adresata presedintelui Klaus Iohannis in care si-a exprimat regretul ca nu a fost invitat, in calitate de initiator al legii, la o dezbatere pe tema eliminarii taxei radio-TV, ca pentru anul 2017, propunerea PSD este ca pentru postul public de televiziune sa fie alocata o suma de 34 de lei pentru fiecare cetatean roman.Prin aceasta suma, a explicat Liviu Dragnea, rezulta un buget anual de aproximativ 680 milioane lei, respectiv 151 milioane euro (20 milioane cetateni x 34 lei). El arata ca, spre comparatie, conform Raportului de activitate publicat de Societatea Romana de Televiziune (SRTV) pentru anul 2015, aceasta societate a incasat din taxa TV o suma totala de 334,5 milioane lei, respectiv 74 milioane euro, adica jumatate din nivelul propus de PSD.Pentru Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR) ar urma ca pentru anul 2017 sa se aloce prin Legea Bugetului de Stat o suma de 21 lei pentru fiecare cetatean roman, ceea ce ar reprezenta un total de 420 milioane lei, respectiv 93 milioane euro (20 milioane cetateni x 21 lei). Adica mai bine decat dublul sumei colectate din taxa radio in 2015 de catre SRR, care a raportat venituri din aceasta sursa in cuantum total de 206,7 milioane lei, respectiv 46 milioane euro, arata liderul PSD.Pentru anul 2016, TVR si Radio Romania au beneficiat de aproximativ 135 de milioane de lei, respectiv aproximativ 192 de milioane de lei de la bugetul de stat.