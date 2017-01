Guvernul Grindeanu a numit un nou membru in Plenul Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor/ Oana Schmidt-Haineala, retrasa pentru "evitarea unei stari de incompatibilitate"

Intr-un comunicat difuzat vineri seara, Guvernul anunta ca "a abrogat, astazi, Hotararea Guvernului nr.1019/2016 privind numirea doamnei Oana-Andrea Schmidt-Haineala ca membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru evitarea incidentei, incepand cu data de 7 ianuarie 2017, a unei stari de incompatibilitate cu calitatea de magistrat".Potrivit sursei citate, "demersul este intemeiat pe cererea expresa a doamnei Oana-Andrea Schmidt-Haineala formulata la data de 5 ianuarie 2017 si adresata Ministerului Justitiei".Tot vineri, mai precizeaza Executivul, a fost aprobata, printr-o hotarare de guvern, numirea lui Constantin Catalin Radu, pentru o perioada de cinci ani, ca membru al Plenului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor.Potrivit News.ro, Constantin Radu este secretar general in Ministerul Justitiei, activand anterior in Consiliul Concurentei.Fosta sefa a CSM Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) in 29 decembrie, decizia fiind publicata marti in Monitorul Oficial Schmidt-Haineala ar fi fost reprezentanta Ministerului Justitiei in Plenul ONPCSB pentru un mandat de 5 ani, care ar fi trebuit sa inceapa de pe 7 ianuarie.