Augustin Lazar, procurorul general: Trebuie audiate persoanele invocate in inregistrarile lui Sebastian Ghita

"Intr-adevar, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalitate exista un dosar care a fost inregistrat in urma cu doua zile in care se fac investigatii in legatura cu afirmatiile care au aparut in spatiul public, cu inregistrarile care au alertat intr-un fel opinia publica si care cred ca sunt prezentate intr-o maniera destul de tendentioasa, dupa cum le vedem la televizor. Ele sunt prezentate intr-o anume forma, sugerandu-ne noua deja ceea ce ar trebui sa facem. Ori cercetarile ar trebui sa fie obiective", a declarat procurorul general Augustin Lazar, in legatura cu dosarul deschis in urma inregistrarilor prezentate de Sebastian Ghita.Augustin Lazar a afirmat ca persoanele care sunt invocate in inregistrari trebuie sa fie audiate."Evident ca trebuie audiate persoanele care sunt invocate in cazul acesta. Trebuie ridicate acele inregistrari, documentele care se vehiculeaza", a raspuns Lazar, intrebat cand incep audierile si cine ar trebui sa vina la aceste audieri.Intrebat daca si sefa DNA Laura Codruta Kovesi ar trebui audiata, procurorul general a refuzat sa spuna numele celor care ar trebui audiati."Nu as dori sa spun numele persoanelor audiate, pentru ca acolo exista un procuror si nu ar trebui sa ii spunem noi ce trebuie sa faca", a raspuns Augustin Lazar.dupa ce postul Romania TV a difuzat o inregistrare in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le-ar fi primit in legatura cu dosarul ICA, in care a fost condamnat Dan Voiculescu.