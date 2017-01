Metrorex: Circulatia pe Magistrala 2 a revenit la normal. Metrourile au circulat cu intarzieri de 10 minute, din cauza unei defectiuni in statia Piata Sudului

In statia de metrou Piata Sudului a fost sesizat miros de fum, vineri, la ora 13.30, potrivit Metrorex, citata de News.ro."Echipele de interventie Metrorex s-au prezentat imediat la fata locului. Acestea au constatat deteriorarea (conturarea) din cauza umiditatii si a conditiilor din tunel (praf, alte reziduuri) a doi izolatori aflati intre sina si calea de rulare", transmit reprezentantii regiei.Ei precizeaza ca circulatia trenurilor s-a desfasurat cu intarzieri de pana la cel mult 10 minute, pe Magistrala 2, insa nu a fost oprita."La orele 14.39 interventia de remediere a fost finalizata, iar la acest moment, circulatia pe M2 se desfasoara in conditii normale", mai arata Metrorex, mentionand ca nu a fost necesara evacuarea calatorilor, acestia nefiind pusi in niciun moment in pericol.Circulatia trenurilor de metrou a fost intrerupta, vineri dimineata, pe magistrala 2, Berceni-Pipera, dinspre Piata Unirii catre Berceni, dupa ce a statiile Piata Sudului si Constantin Brancoveanu au ramas fara energie electrica.Potrivit reprezentantilor Metrorex, metroul nu a circulat, in interval 8.48-9.01, intre statiile Brancoveanu si Berceni din cauza unei avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica.Conform sursei citate, avaria a fost remediata si toate trenurile si-au reluat circulatia.