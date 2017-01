Guvernul Grindeanu discuta demiterea Oanei Schmidt-Haineala de la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, functie in care a fost numita recent de Cabinetul Ciolos

Proiectul discutat vineri de Guvern se refera la abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1019/2016, prin care Haineala a fost numita in institutie de Guvernul Ciolos. Pe ordinea de zi se afla si o alta Hotarare, privind numirea unui nou membru in cadrul Oficiului, insa Guvernul nu precizeaza despre cine este vorba.Fosta sefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, a fost numita in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) in 29 decembrie, decizia fiind publicata marti in Monitorul Oficial Schmidt-Haineala ar fi fost reprezentanta Ministerului Justitiei in Plenul ONPCSB pentru un mandat de 5 ani, care ar fi trebuit sa inceapa de pe 7 ianuarie.