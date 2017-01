DNA cere mandat de arestare european si international pentru Sebastian Ghita

"Potrivit sesizarii transmise de organul de politie, care executa mandatul de arestare preventiva emis la data de 05 ianuarie 2017 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, inculpatul nu a fost depistat pana in acest moment", arata un comunicat al Directiei Anticoruptie.Mandatul european de arestare este solicitat in vederea predarii inculpatului , fiind aplicabil in tarile Uniunii Europene, iar cererea de urmarire internationala este necesara in vederea predarii inculpatului, fiind aplicabila in tarile ce nu fac parte din Uniunea Europeana, explica DNA. Sebastian Ghita a fost dat joi in urmarire nationala. Numele lui si date despre acesta au fost introduse in aplicatia "Urmariti" a Politiei Romane, la care au acces toate structurile de politie din tara.Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis joi cererea Directiei Nationale Anticoruptie de arestare preventiva in lipsa a omului de afaceri Sebastian Ghita, anunta posturile de stiri. Decizia nu este definitiva, insa este executorie.