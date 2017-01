Un bebelus de trei luni care a murit la Spitalul Judetean Craiova, confirmat cu rujeola. DSP face ancheta epidemiologica in spital

Baietelul in varsta de trei luni a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova in cursul lunii decembrie, el fiind transferat de la o unitate medicala din judetul Gorj, potrivit reprezentantilor DSP Dolj."Pacientul a fost internat cu rinichi polichistic bilateral, intoleranta alimentara multipla, diaree intratabila a sugarului si s-a descoperit un eritem ce a fost confirmat a fi rujeola. Starea de sanatate a si evoluat prost si apoi a decedat pe 3 ianuarie 2017. Era internat in Sectia de Pediatrie", a declarat Stefan Popescu, purtator de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Dolj.Stefan Popescu a adaugat ca DSP face o ancheta epidemiologica in spital, pentru a afla daca bebelusul a facut rujeola in spital sau nu."Colegii mei vor declansa o ancheta epidemiologica pentru a se stabili daca a contactat boala in spital, de la apartinatori, de la vizitatori", a mai spus rerpezentantul DSP Dolj.Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova spun ca baietelul era grav bolnav."Nu tolera laptele matern, era hranit cu un lapte special. Era internat de mai multe saptamani. Pe 2 ianuarie a fost mutat in Sectia de Terapie Intensiva, starea s-a agravat, a fost stabilizat, insa pe 3 a intrat in stop cardio-respirator", a declarat Cristina Geormaneanu, purtator de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.