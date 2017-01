Codul portocaliu de viscol, prelungit in opt judete pana la ora 23.00. Cod galben in Capitala si 19 judete

Codul portocaliu de viscol, care a intrat in vigoare vineri, la ora 02.00 si a fost emis initial pana la ora 18.00, a fost prelungit pana la ora 23.00, pentru judetele Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea, Galati si Vrancea.In cele opt judete, viscolul va continua sa fie puternic, rafalele vantului vor atinge si temporar vor depasi 70-85 de kilometri pe ora, reducand vizibilitatea sub 50 de metri si troienind zapada.Avertizarea cod portocaliu de viscol pentru Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman si Giurgiu a fost inlocuita cu cod galben, care va fi valabil pana la ora 23.00.Si judetele Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Suceava, Botosani, Covasna, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Olt, Dolj, Mehedinti si Sibiu raman sub avertizare cod galben pana la ora 23.00.In Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, precum si in zona Carpatilor de Curbura, local ninsorile vor fi insemnate cantitativ si se va mai depune strat de zapada.In Dobrogea, estul Munteniei, extremitatea de sud-vest a Olteniei si in cea mai mare parte a Moldovei va fi viscol, vantul va avea intensificari cu viteze de 50 - 70 de kilometri pe ora.In Carpatii de Curbura si in zona inalta din Carpatii Meridionali, rafalele vor depasi 80-90 de kilometri pe ora, iar zapada va fi spulberata si troienita. Incepand de vineri, ora 23.00, pana sambata, la ora 10.00, vor fi sub avertizare cod galben judetele Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Iasi, Neamt, Suceava si Botosani.In Dobrogea, Baragan si Moldova va ninge in general slab cantitativ, dar vantul va continua sa prezinte intensificari cu viteze de 50-60 de kilometri pe ora si pe arii restranse 70 de kilometri pe ora, temporar spulberand si troienind zapada.Unele intensificari ale vantului vor fi mai fi in sud-vestul Olteniei, spulberand trecator zapada depusa anterior. In Moldova, Dobrogea si Baragan, sambata si duminica vor fi intervale de timp in care va mai ninge, iar vantul va avea intensificari, spulberand si troienind zapada.In perioada urmatoare, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi geroasa atat noaptea, cat si ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent intre minus 25 si minus 15 grade.