Florin Iordache: Nu am sustinut si nu sustin o lege a raspunderii materiale a magistratilor

'Eu, personal, legea raspunderii nu am sustinut-o si fara indoiala nu o sustin, dar e in dezbatere publica. Putem face o dezbatere si stam la masa cu argumente, nu stiu daca are cineva argumente pro, dar nu trebuie sa ne ascundem. Daca exista o lege in Parlament si a depus-o cineva, putem sta la masa cu argumente si o putem respinge, care este problema? Nu ne putem ascunde, ca exista o dezbatere in societate. Eu zic ca sunt destule prevederi in Constitutie si in legile dumneavoastra care spun ca o lege suplimentara pe raspundere nu cred ca ar fi...', a declarat Iordache in cadrul sedintei CSM.Membrii CSM i-au atras atentia ministrului Justitiei ca este in vigoare o lege a raspunderii materiale a magistratilor si exista limite constitutionale in acest caz.'Multe elemente care se regasesc in asa-zisele dezbateri publice nu sunt decat o inflamare inutila a opiniei publice, o palma aruncata sistemului justitiei, in conditiile in care exista raspunderea disciplinara a judecatorilor si aceasta este o raspundere draconica prin raportare la reglementarile din alte state ale Uniunii Europene. Asta este important, ca aceasta dezbatere sa aiba loc departe de orice interese personale sau de grup, sa fie de buna credinta si sa aiba argumente constitutionale', a spus presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea.'Aveti in mine un partener pe acest subiect. Acolo unde exista buna credinta, putem sta la aceeasi masa si rezolva. Inclusiv legea amnistiei si gratierii. Daca exista o lege, putem sta la aceeasi masa sa o respingem, sa o modificam, dar nu trebuie sa ne ascundem, iar spatiul unde putem sta de vorba transparent este Parlamentul', i-a replicat Florin Iordache.Un alt membru al CSM i-a spus lui Iordache ca el nu a auzit ca justitiabilii sa ceara o legea a amnistiei si gratierii si nici o lege a raspunderii materiale a magistratilor. In context, acesta a spus ca ar trebui discutata si raspunderea Parlamentului si a Guvernului.Tot in cadrul sedintei de vineri, Florin Iordache i-a asigurat pe membrii CSM ca sustine salarizarea din justitie, precum si pensiile speciale ale magistratilor.Cu tre ore inainte,adaugand ca nu trebuie sa fie motive de ingrijorare in DNA deoarece actul normativ se va elabora printr-o consultare publica si expertiza va veni si din partea reprezentantilor acestei structuri.'Am spus-o si la audieri ca avem nevoie de o lege a raspunderii magistratilor. Tocmai pentru aceea sunt astazi la CSM. Astept ca noul CSM, printr-o consultare publica, cu asociatiile profesionale, dar in primul rand cu CSM, cu Inalta Curte, cu Parchetul General sa avem o astfel de lege. Repet, printr-o consultare publica cu toti cei care sunt implicati si intr-o dezbatere publica facuta la Parlament', a declarat Iordache, la sosirea la sedinta CSM.