Premierul Grindeanu anunta taxarea suplimentara a salariilor mari pentru a acoperi cresterea pensiilor si a unor beneficii sociale

In deschiderea sedintei de guvern de vineri, Grindeanu i-a cerut ministrului de Finante sa fie atent la mentinerea veniturilor la bugetul de stat si a citat exemplul eliminarii plafonului de 5 salarii medii brute peste care nu se mai impunea CASS, si de care beneficiaza, potrivit premierului, 36.000 de persoane. Aceasta eliminare va aduce la buget un plus de venituri de 500 milioane lei, care acopera eliminarea CASS de la dobanzile bancare si cresterea salariilor pentru cultura.Prin eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute pentru care nu se percepea CAS bugetul va castiga 1,4 miliarde lei, suficient, in opinia lui Grindeanu, pentru cresterea pensiei minime de la 400 la 520 lei, de la 1 martie, transport gratuit la CFR pentru toti studentii si "mai mult decat dublarea burselor studentilor".Bugetul castiga suplimentar 1 miliard de lei si prin majorarea, incepand cu 1 februarie, a salariului minim de la 1.250 lei la 1.450 lei, masura care urmeaza sa fie adoptata in cursul sedintei de vineri.Aceasta suma, spune Sorin Grindeanu, "ar acoperi 70% din costul generat de cresterea punctului de pensie de la 1 iulie".Iata mai jos declaratiile primului ministru (sursa - gov.ro "Doamna ministru si domnilor ministri cu responsabilitati, si ma uit spre ministrul transporturilor, va rog sa ramaneti absolut toti in alerta, asa cum ati fost si pana acum, si, de asemenea, transmit lucrul acesta si catre toate persoanele responsabile, fie ca vorbim de prefecti, de primari, de simpli lucratori, pana cand aceasta situatie va fi rezolvata pe intreg teritoriul tarii.Va multumesc si subliniez, inca o data, sa ramaneti cu totii, toata lumea implicata in gestionarea acestei situatii, in alerta. Multumesc. Acum, trecand spre ceea ce inseamna ordinea de zi, as vrea sa fac cateva precizari. Sigur, va spuneam la inceput despre ceea ce adoptam noi astazi, masurile cu impact social, cele de relaxare fiscala si crestere a salariului minim.Domnule ministru al finantelor, m-am uitat atent pe ceea ce inseamna nota de fundamentare si v-as ruga, de fiecare data, asa cum ati facut si acum, si am exemple, aceasta balanta intre ceea ce inseamna cheltuieli si venituri sa fie mentinuta - si, ca exemple pe care le-am extras, eliminarea plafonului CASS pentru cei cu salarii de peste cinci ori salariul mediu, aici avem undeva in jur de 36.000 de beneficiari, veniturile cresc cu 500 de milioane de lei, deci, nu vorbim doar de cheltuieli, care ar acoperi eliminarea CASS-ului pentru venituri din investitii si alte activitati, si, de asemenea, cresterea salariilor pentru sectorul de cultura, pe care astazi o adoptam. 500 de milioane venituri pe partea asta cu plus, cheltuieli cu minus.De asemenea, in plus, pe venituri de 1,4 miliarde, prin eliminarea plafonului CAS pentru cei, de asemenea, cu salarii de cinci ori mai mari, care ar acoperi cresterea pensiei minime de la 400 la 520 de lei de la 1 martie, transportul gratuit CFR pentru toti studentii si mai mult decat dublarea burselor, de la 83 la 201 lei. 1,4 miliarde cu plus pe venituri; 1,4 miliarde pe aceste mariri.Cresterea salariului minim, de asemenea, de la 1 februarie, pe care o adoptam astazi, de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, inseamna plus ca venituri de un miliard, care ar acoperi 70% din costurile generate de cresterea punctului de pensie de la 1 iulie, la 1.000 de lei. Sunt lucruri pe care vreau sa le gestionati atent, astfel incat aceasta balanta sa o avem tot timpul in echilibru, domnule ministru.De asemenea, in perioada urmatoare vom mai adopta, conform calendarului pe care il avem, masuri de acest tip, nu doar noi, ci si in Parlament, masuri pe Codul fiscal, astfel incat tot ceea ce ne-am angajat in fata oamenilor sa punem in practica. Mai am sa anunt un singur punct.V-as ruga, dle ministru al transporturilor, dincolo de tot ceea ce inseamna aceasta gestiune a situatiilor de urgenta, exista o birocratie pe care nu o inteleg in Ministerul Transporturilor. Atata timp cat sunt gata 15-16 kilometri de autostrada si stam si ne uitam la ei si nu putem sa ii receptionam, v-as ruga, in cel mai scurt timp, sa imi prezentati masurile, astfel incat sa folosim acesti kilometri. Va multumesc".