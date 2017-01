Klaus Iohannis a promulgat legea care elimina 102 taxe si tarife

Proiectul de lege al sefului PSD, Liviu Dragnea, de eliminare a 102 taxe nefiscale fusese votat in unanimitate de Camera Deputatilor, in octombrie 2016, dar a fost contestat la Curtea Constitutionala de Klaus Iohannis in 15 noiembrie.Curtea a decis insa, la jumatatea lunii decembrie, ca legea este Constitutionala . In urma acestei decizii nefavorabile, Klaus Iohannis a trimis legea spre reexaminare la Parlament, care insa a respins solicitarea sefului statului Intre taxele care vor fi eliminate se afla timbrul de mediu pentru autovehicule, taxe la Registrul Comertului, taxe consulare si de cetatenie, taxe pentru cazierul fiscal, taxa suplimentara pentru eliberarea pasaportului temporar, taxa pentru pierderea sau modificarea actelor, taxe extrajudiciare de timbru, taxa pentru permisele de pescuit recreativ sau sportiv, taxa pentru serviciile prestate de MAI pentru public, tarifele percepute de Casa Nationala de Pensii.