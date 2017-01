Juncker, scrisoare pentru Ciolos: "Ati asigurat o perioada de guvernare transparenta si responsabila fara precedent in istoria recenta a Romaniei"

"La finalul mandatului, pemiteti-mi sa va felicit pentru munca excelenta pe care a realizat-o gvernul dumneasvoastra anul trecut. Ati asigurat o perioada de guvernare transparenta, deschisa si responsabila fara precedent in istoria recenta a Romaniei. Asteptam cu nerabdare continuarea, de catre guvernul viitor, a unor initiative precum "Romania Competitiva", pachetul anti-saracie si reforma in administratia publica.Comisia Europeana ramane partenerul constant si de nadejde in aceste eforturi, fie prin sprijin financiar, expertiza tehnica sau prin prezenta pe teren.Va doresc numai bine in toate demersurile viitoare."Juncker i-a scris un mesaj de felicitare si noului premier Sorin Grindeanu.“Acesta este un moment de mare importanta pentru Romania si Uniunea Europeana. Asteptam continuarea trendului pozitiv din Romania in privinta unei guvernari stabile, a unei cresteri economice robuste, a cresterii productivitatii, a ridicarii nivelului de trai si a unui sistem judiciar independent care sa sustina lupta impotriva coruptiei”, scrie Junker in mesajul catre noul premier roman.