Din cauza vremii rele unele trenuri au intarzieri de peste doua ore. Pe cateva rute circulatia este restrictionata

Circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar viteza de circulaţie a trenurilor a fost adaptata la temperaturile scăzute înregistrate la nivelul solului, spun reprezentantii CFR, compania anuland 50 de trenuri din cauza vremii.Circulatia este restrictionata pe cateva linii: Lehliu-Constanta, Ciulnita-Calarasi, Rosiori-Turnu Magurele, Tandarei-Fetesti si Alexandria-Zimnicea. Lista completa o trenurilor anulate poate fi consultata aici Trenul Regio 9001 Bucuresti-Craiova are intarziere 130 de minute, dupa ce a plecat cu doua ore intarziere din Bucuresti.Trenul IR 1636 Constanta-Brasov are aproape doua ore intarziere, iar trenul IR 1572 Galati-Bucuresti are 105 minute intarziere.