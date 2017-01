Armata ajuta in zonele dobrogene lovite de viscol. MApN este pregatit sa intervina cu 2.600 de militari si 400 de mijloace tehnice

Astfel, la solicitarea Centrului National de Conducere Integrata, constituit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, o grupa de militari actioneaza cu un camion DAC 6x6 si cu un autotrailer "Tatra" pe DN 2A, intre localitatile Ovidiu si Nicolae Balcescu, pentru degajarea caii de acces si deblocarea unor autocamioane ramase inzapezite.Sunt in pregatire, de asemenea, alte doua interventii in judetul Constanta, pe DN 22, in zona localitatilor Sibioara si Lumina, respectiv pe DN 3, intre Constanta si Valul lui Traian.La nivelul intregii tari, Ministerul Apararii Nationale este pregatit sa intervina in prima urgenta, la solicitarea autoritatilor competente de la nivel central si local, cu pestecu putere sporita de deplasare, tractare si transport, autosanitare si automacarale, precum si cu cinci elicoptere si o aeronava ale Fortelor Aeriene Romane.La nevoie, pot fi puse la dispozitie si alte forte si mijloace suplimentare.