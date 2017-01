Slujbele de Boboteaza din Portul Tomis si de pe faleza Dunarii din Braila au fost anulate. Agheasma a inghetat in Constanta. In Braila nu se va mai sari in apa dupa cruce

Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tanasescu, a declarat pentru Agerpres ca din cauza conditiilor meteorologice s-a decis anularea traditionalei procesiuni religioase si a slujbei de Sfintire mare a apei Marii Negre, ce urma sa se tina in Portul Tomis.Reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului a precizat ca gerul a inghetat pana si Agheasma Mare imbuteliata in cele 17.000 de peturi, ce urmau sa fie oferite credinciosilor, in cursul procesiunii de Boboteaza.Evenimentele programate de Boboteaza pe Faleza Dunarii din Braila se anuleaza din cauza viscolului puternic, potrivit informatiilor furnizate de primarul municipiului, Marian Dragomir."Sfintirea apei se va face la ora 10,45, la Catedrala. Evenimentele programate pe Faleza se anuleaza, deoarece la scena este viscol puternic. Inotatorii nu vor mai avea ocazia sa recupereze crucea din Dunare, deoarece valurile puternice le vor pune viata in pericol. Nu se vede absolut nimic si trebuie sa punem pe primul plan viata si sanatatea oamenilor", a afirmat Dragomir.