Pe toate arterele din Capitala se circula in conditii de iarna, nu sunt intersectii blocate (Politia Rutiera)

Politistii Brigazii Rutiere recomanda soferilor sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere, sa pastreze o distanta regulamentara fata de vehiculul din fata si sa echipeze autovehiculul corespunzator.Totodata, politistii solicita conducatorilor auto sa faca deplasari doar daca este strict necesar si nu exista alt mijloc de transport in zona unde trebuie sa se deplaseze.Politistii rutieri recomanda conducatorilor de vehicule sa nu opreasca sau sa stationeze in locuri nepermise, pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe trecerile de pietoni sau la colturile intersectiilor, pentru a nu obtura vizibilitatea altor conducatori auto. De asemenea, ei ii atentioneaza pe pietoni sa circule doar pe trotuare, sa traverseze doar prin locurile special amenajate si la culoarea verde a semaforului electric.