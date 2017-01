Sedinta de constituire a noului CSM si de alegere a conducerii, participa presedintele Klaus Iohannis

Sedinta, care va avea loc la sediul Institutului National al Magistraturii, cuprinde trei puncte.Primul punct prevede o intalnire a membrilor vechiului CSM (mandatul 2011-2016) cu membrii CSM care se va constitui ca urmare a alegerilor organizate in perioada iunie - decembrie 2016.Al doilea punct de pe ordinea de zi se refera la sedinta de constituire a noului CSM, iar la punctul trei este trecuta alegerea conducerii institutiei - un presedinte si un vicepresedinte.Noul CSM este format din judecatorii Simona Camelia Marcu si Mariana Ghena - Inalta Curte de Casatie si Justitie, Lia Savonea - Curtea de Apel Bucuresti, Nicoleta Margareta Tint - Curtea de Apel Brasov, Andrea Annamaria Chis - Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag - Tribunalul Neamt, Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Balan - Judecatoria Timisoara si Mihai Bogdan Mateescu - Judecatoria Ramnicu Valcea.Totodata, in CSM au fost alesi procurorii Codrut Olaru - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Florin Deac - Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures, Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Tatiana Toader - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.Potrivit art. 3 din Legea 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 19 membri, dintre care noua judecatori si cinci procurori, alesi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, doi reprezentanti ai societatii civile alesi de Senat si trei membri de drept - presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul Justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Membrii CSM sunt alesi pentru un mandat de sase ani, fara posibilitatea de a fi prelungit.