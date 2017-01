Gabriela Firea: Deszapezirea sa se realizeze unitar la nivelul Capitalei. Anuntati telefonic problemele cu deszapezirea sau cu furnizarea energiei / Brigada Rutiera: Lasati masinile acasa!

In acest sens, Firea a mentionat ca cetatenii pot suna gratuit la tel verde 0.800.800.868, pentru a semnala probleme legate de modul in care se realizeaza deszapezirea, dar si alte dificultati pe care le intampina urmare a ninsorii (ex: alimentarea cu energie electrica sau termica)."Companiile care au contracte cu sectoarele trebuie sa isi ia foarte in serios atributiile, raspunderile stipulate in aceste contracte. Am rugat ca in cazurile in care contractele nu erau acoperitoare, sa se ia toate masurile pentru a se aditiona aceste documente, astfel incat sa nu existe scuza: 'nu s-a prevazut in contract strada X, cartierul Y'. Deszapezirea trebuie sa se faca unitar. Bucurestenii trebuie sa aiba parte de aceleasi servicii, indiferent in ce cartier traiesc sau muncesc si nu trebuie sa observe ca in Sectorul 1 se face deszapezire mai buna, iar in Sectorul 6 una mai putin buna", a declarat primarul general.Ea a mentionat ca a verificat stadiul pregatirilor la operatorii de salubrizare, dar ca proba reala "abia acum se va da"."Ce am facut noi pana acum a fost sa ne intalnim, sa verificam aceste contracte, sa tinem legatura cu cei care au atributii in domeniu. Acum este proba in fata cetatenilor si este cea mai importanta", a declarat Gabriela Firea.Gabriela Bancila, seful Centrului National de Prognoza Meteo de la Administratia Nationala de Meteorologie, a anuntat ca in Bucuresti va incepe sa ninga joi seara, la inceput slab cantitativ, dar ca dupa ora 22,00 va intra in vigoare o atentionare de cod galben, iar vantul se va intensifica atingand peste 50 km/h, vantul fiind asociat cu o ninsoare abundenta.Spre dimineata, vantul va deveni tot mai puternic, ajungand la peste 70 km/h, motiv pentru care ANM a inclus Bucurestiul in cadrul atentionarii de cod portocaliu. Vineri dimineata, vantul va atinge intensitatea maxima, ceea ce va duce la viscolirea zapezii si scaderea vizibilitatii.Vineri, in a doua parte a zilei, se va inregistra o diminuare semnificativa a intensitatii vantului, cel mai probabil dupa ora 14,00. Ninsoarea va continua pana spre ora 20,00, devenind insa tot mai slaba.In noaptea de vineri spre sambata vor mai fi intervale cand va ninge slab cantitativ, vantul avand o intensitate de 25-30 km/h. Pe de alta parte, sfarsitul saptamanii si primele zile ale saptamanii viitoare vor fi caracterizate de vreme geroasa, temperaturi de minus 11 grade in timpul zilei si minus 16 grade in timpul noptii.ANM estimeaza ca in urmatoarele zile se vor inregistra 20-25 l/mp apa sub forma de ninsoare.Reprezentantii RADET, ai Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, RATB, ENEL Distributie Muntenia, ISU, Apa Nova si Distrigaz au anuntat de asemenea ca au facut toate pregatirile necesare in contextul atentionarilor meteo.La rândul său, comisarul-şef Florin Catană, reprezentantul Brigăzii Rutiere a Capitalei, a făcut un apel la bucureşteni să nu folosească vineri maşinile personale, scrie News.ro."Ne aşteptăm ca vârful problemelor să fie mâine dimineaţă. Facem un apel către toţi participanţii la trafic să folosească autovehiculele doar dacă este strict necesar. Le recomandăm şoferilor să folosească transportul în comun. Astfel, putem interveni mai eficient”, a arătat Catană.Prefectul Bucureştiului, Paul Nicolae Petrovan, a spus că prioritatea zero este salvarea vieţilor omeneşti."Să nu avem pierderi! Responsabilii să aibă telefoanele deschise pentru a fi contactaţi”, a avertizat Petrovan.