Carmen Dan: Este posibil sa avem avertizari de cod rosu in patru judete / Ma intereseaza inclusiv numerele de telefon ale soferilor de pe utilaje

'Solicit sa se acorde prioritate evacuarii persoanelor din zonele afectate. (...) Va solicit sa aveti in vedere evolutia fenomenelor meteorologice care sunt prognozate in perioada urmatoare, tocmai am discutat ca este posibil sa avem avertizari now-casting pentru anumite judete, patru judete de cod rosu. De la nivel central vreau sa va asigur ca aveti tot sprijinul', a declarat ministrul.Carmen Dan le-a solicitat prefectilor convocati in videoconferinta sa aiba o situatie clara a utilajelor si stocurilor de care dispun autoritatile locale, daca sunt dotate corespunzator si daca sunt suficiente.'Pentru orice problema ivita suntem aici, comunicam, va sprijinim. Coordonarea operationala a actiunilor se va realiza de catre Centrul National de Conducere Integrata (CNCI) din cadrul MAI. In cazul in care manevra de forte si mijloace apartinand MAI impune si va trebui sa intervenim si in alte zone afectate de fenomene meteo periculoase, domnul secretar de stat Raed Arafat va dispune masuri in consecinta intr-o stransa colaborare si comunicare cu ministrul', a spus ministrul de Interne.In acest context, proaspata ministra a precizat:Ea a adaugat ca CNCI este operationalizat permanent si va acorda suportul necesar pe care prefectii il vor solicita.'Va rog sa nu uitati nici de persoanele aflate in dificultate, de persoanele care in timpul noptii, mai ales, s-ar putea afla pe strazi sau in afara unor spatii incalzite, cu posibilitatea de a fi protejate', a adaugat Carmen Dan.