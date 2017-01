Consiliul Superior al Magistraturii: Oana Schmidt-Haineala, detasata la Ministerul Justitiei

Potrivit hotararii CSM, Oana Schmidt-Haineala, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau, va fi detasata in Ministerul Justitiei incepand cu data de 7 ianuarie, pentru o perioada de 3 ani.Oana Schmidt-Haineala va fi cel mai probabil, potrivit unor surse oficiale, consilier in cadrul MJ.Anterior, conform unei hotarari a Guvernului din 29 decembrie, publicata marti in Monitorul Oficial, Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).Ea va fi reprezentanta Ministerului Justitiei in Plenul ONPCSB si va exercita aceasta functie incepand din 7 ianuarie, pentru o perioada de 5 ani.Oana Schmidt-Haineala a fost membru ales in CSM din 2011 din partea parchetelor de pe langa tribunale pentru un mandat de sase ani. In cadrul CSM, a ocupat atat functia de presedinte, cat si de vicepresedinte