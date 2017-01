CFR Calatori scoate vineri din circulatie 39 de trenuri, din cauza avertizarilor meteo de ninsori si viscol

IR 1581 Bucuresti Nord (pl. 7:30) - Constanta (sos. 9:35)

IR 1587 Bucuresti Nord (pl. 16:00) - Constanta (sos. 18:05)

IR 1582 Constanta (pl. 13:00) - Bucuresti Nord (15:05)

IR 1588 Constanta (pl. 19:00) - Bucuresti Nord (21:05)

IR Bucuresti Nord (pl. 6:40) - Slobozia Veche (sos. 8:58)

IR 1776 Slobozia Veche (pl. 20:20) - Bucuresti Nord (sos. 23:08)

Constanta - Mangalia

Slobozia Veche - Fetesti

Slobozia Veche - Tandarei

Bucuresti Obor - Fetesti

Tandarei - Fetesti

Ciulnita - Constanta

Ciulnita - Slobozia Veche

Medgidia - Tulcea

Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Agerpres , cele sase trenuri IR anulate sunt:In ceea ce priveste cele 33 de trenuri Regio care au fost anulate, acestea sunt cele care circulau pe relatiile:De asemenea, trenul R 8001 intre Bucuresti Obor si Constanta va fi inlocuit cu R 13083."Cu toate ca pentru data de 6 ianuarie a.c. s-a luat decizia anularii unor trenuri pe ruta Bucuresti - Constanta si retur, legatura feroviara este mentinuta cu celelalte trenuri ramase in graficul de circulatie", da asigurari CFR Calatori.Circulatia trenurilor de pasageri se va desfasura in conditii de iarna, in perioada urmatoare, ca urmare a fenomenelor meteo prognozate de meteorologi, a anuntat CFR Calatori.Potrivit sursei citate, comandamentul de iarna CFR Calatori, instituit pe raza sucursalelor din sudul si estul tarii, si echipele feroviare din unitati (revizii, depouri etc.) sunt pregatite pentru interventie in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii in siguranta a calatoriei cu trenul.In plus, de pe ruta Medgidia - Tulcea au fost retrase automotoarele si introduse locomotive diesel cu vagoane si pluguri intarite.'De asemenea, ne-am organizat cu locomotive diesel si in alte locatii feroviare, in situatia in care circulatia cu automotoare va fi dificila. Depozitele de combustibil sunt asigurate cu combustibilul necesar, iar statiile de pre-incalzit vagoane functioneaza la parametri normali. Au fost pregatite locomotive Diesel de rezerva, au fost suplimentate echipele de interventie, iar garniturile de tren sunt verificate inainte de plecarea in cursa. In situatia aparitiei unor defectiuni la instalatia electrica/de incalzire, pe fondul temperaturilor foarte scazute, personalul de tren va redistribui calatorii, in masura posibilitatilor, in alte vagoane', se mentioneaza in comunicatul CFR Calatori.Compania feroviara sustine ca, alaturi de CFR Infrastructura, colaboreaza operativ si centralizat, astfel incat personalul de serviciu din trenurile aflate in parcurs si cel din gari sa poata lua impreuna cele mai potrivite masuri pentru prevenirea situatiilor neplacute pentru pasageri."Personalul feroviar este la dispozitia pasagerilor, oferindu-le asistenta in gari si la bordul trenurilor. Masurile operative intreprinse in aceasta perioada de angajatii feroviari au ca principal scop circulatia trenurilor in conditii de siguranta si mentinerea legaturilor feroviare intre localitatile mari. Mai multe trenuri Regio vor fi anulate in data de 6 ianuarie (...) Modificarile vor fi publicate pe toate canalele noastre de comunicare", conform companiei de transport feroviar.CFR Calatori recomanda pasagerilor ca, inainte de efectuarea calatoriei, sa se informeze despre conditiile meteo si sa solicite informatii despre eventualele intarzieri si anulari produse in traficul feroviar la statiile CFR din Bucuresti si din tara, dar si la telefon 021/9521. Totodata, informatii in timp real despre situatia circulatiei trenurilor sunt disponibile pe site-ul companiei de Infrastructura www.cfr.ro , apoi Trenul meu http://cfr.ro/index.php/cauta-tren."Pasagerii care pornesc in calatorie din garile Bucuresti Nord, Brasov, Craiova, Iasi si Timisoara pot afla ora de plecare sau de sosire a unui tren, precum si intarzierile pe care unele trenuri le inregistreaza, prin accesarea link-ului http://www.cfr.ro/index.php/component/content/article/2-uncategorised/2273-camere-web", precizeaza compania de transport feroviar.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabila din noaptea de joi spre vineri, de la ora 2:00, pana vineri la ora 18:00, in municipiul Bucuresti, dar si in judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea, Galati si Vrancea.De asemenea, meteorologii au emis avertizare Cod galben de vreme rea pentru intervalul 5 ianuarie, ora 22:00 - 6 ianuarie, ora 20:00. In intervalul mentionat, fenomenele meteo vor consta in ninsori insemnate cantitativ, dar si viscol, vantul va avea intensificari cu viteze de 50-70 km/h. Zonele vizate de Codul galben sunt: Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul si centrul Moldovei.