Serviciul Salvamont Neamt avertizeaza turistii: In masivul Ceahlau se vor resimti in weekend temperaturi de pana la minus 59 de grade Celsius

El a sfatuit turistii sa evite in aceste zile ascensiunile pe munte si i-a avertizat ca este interzis sa stationeze in vant perioade care depasesc 5 minute."Temperaturile prognozate vor fi de pana la minus 23 de grade Celsius, iar viteza vantului va depasi 80 de kilometri pe ora. In aceste conditii, windchill-ul (temperatura resimtita de organism) se va situa in jurul valorilor de minus 59 grade Celsius, valori care se situeaza la limita dintre zona periculoasa si cea foarte periculoasa, echivalentul codului rosu. Chiar cu echipament special, timpul fizic permis unei echipe de salvare sa intervina este foarte limitat. Recomandam turistilor sa evite in aceasta perioada deplasarile in zona montana inalta. Este interzisa stationarea in vant pentru perioade ce depasesc 5 minute. De asemenea, recomandam sa nu foloseasca trasee turistice cu expunere mare in vant si mai ales sa nu efectueze deplasari dupa lasarea serii, cand temperaturile scad si viteza vantului creste simtitor", a declarat Raul Papalicef.Salvamontistii spun ca turistii trebuie sa aiba extremitatile corpului mereu acoperite, iar incheieturile mainilor si picioarelor sa fie protejate suplimentar. De asemenea, cei care urca pe munte trebuie sa poarte masca de vant si ochelari de protectie.Totodata, salvamontistii atentioneaza turistii sa nu consume alcool inainte sau in timpul excursiei.Serviciul Salvamont Neamt asigura permanenta in bazele de salvare din statiunea Durau si cabana Dochia din masivul Ceahlau.