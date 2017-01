Presedintia: Demersul Avocatului Poporului poate deschide poarta condamnatilor penali sa ajunga sa ne conduca

Aceasta a preciza ca seful statului "trage un semnal de alarma" pentru ca "toti romanii trebuie sa inteleaga cat de periculos e un astfel de demers" prin care "se poate deschide poarta condamnatilor penal sa ajunga sa ne conduca, sa ocupe functii inailte in stat".Madalina Dobrovolschi a precizat ca "nimeni, niciodata nu a considerat ca e o problema acest criteriu de moralitate pentru viata politica din Romania" iar timp de 16 ani "Avocatul Poporului nu a considerat ca textul legii reprezinta o problema pentru drepturile si libertatile cetatenesti".Purtatorul de cuvant a citat articolul 58 aliniatul 1 din Constitutie care defineste rolul Avocatului Poporului, acela de a "apara drepturile si libertatile persoanelor", concluzionand ca "stradaniile unei persoane condamnate penal de a deveni premier nu intra in agenda" lui Victor Ciorbea.Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat, joi, pentru News.ro, ca a trimis la Curtea Constitutionala sesizarea privind Legea 90/2001 care prevede ca pot fi membri ai Guvernului doar persoanele care nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate. Amintim ca, din cauza acestei legi, Liviu Dragnea nu poate ocupa legal functia de premier, deoarece a fost condamnat definitiv in dosarul Referendumul.