VIDEO Un angajat de la firma de salubritate din Sibiu, filmat in timp ce cara gunoiul agatat cu un ham de o macara

Acest filmulet a strans 31.000 de vizualizari.Sibienii platesc o taxa de salubritate majorata tocmai ca gunoiul sa fie colectat selectiv, ca urmare a implementarii unui proiect european.Contactat de Agerpres, Doru Narcis, patronul firmei de salubritate, a calificat drept un "fenomen regretabil", "joaca" soferului macaragiu si a celui care s-a agatat cu hamul pentru a strange cartoanele, precizand ca amandoi au fost sanctionati."Ce sa-i fac? Un nebun care a fost sanctionat, care risca pana la coada, sa-l dau si afara. Ce sa-i fac? Nu avea nicio treaba, nu trebuia sa faca treaba asta. (...) S-a gandit ca are un ham acasa, de electrician. (...) Si el ce a zis: domne, decat sa ma chinui (...), hai sa ma si joc, motiv pentru care l-am sanctionat disciplinar. Este un fenomen regretabil. L-am intrebat si noi dimineata. Am facut o sedinta cu tot personalul. Bine ca nu s-a ranit. Dar joaca asta o sa-l coste serviciul. Ramane fara atestat de macaragiu", a precizat Doru Narcis.Acesta explica ca soferul si angajatul de la salubritate trebuiau sa ridice iglu-ul cu hartie, care e usor de agatat cu un carlig special de macara si dirijat cu o telecomanda. Mai mult, patronul spune ca aveau la dispozitie si un sac, in care eventual sa bage cartoanele lasate de cetateni langa iglu."El trebuia sa agate, masina e noua, e speciala. (...) Masina functioneaza perfect, are doua carlige, respectiv unul de ridicare a iglu-ului deasupra containerului si un carlig care are telecomanda si deschide dispozitivul lui de golire. Nu avea nicio treaba cu a plimba incarcatorul, (...) nu sa se joace. Imi pare si mie rau", a mai spus patronul firmei.Potrivit acestuia, angajatul care a preferat sa fie ridicat de macara la trei metri inaltime, cu gunoiul in mana, nu a fost ranit.In toate cartierele din municipiul Sibiu, din 2016, gunoiul se colecteaza selectiv. Daca sibienii care locuiesc la case au pubele de culori diferite in care pot arunca gunoiul, mai putin hartia si sticla, cei de la bloc au la dispozitie iglu-uri pentru fiecare fel de deseu. Adesea, oamenii nu pot arunca hartia in iglu-uri fie ca sunt pline, fie ca acele deschizaturi sunt prea stramte si lasa langa acestea resturile, cum s-a intamplat si in ziua in care cei doi au fost surprinsi in filmare.