Dacian Ciolos, primele declaratii despre ONG-ul care va ajuta partidele de opozitie: Punem bazele unei asociatii active, care nu va deveni partid politic. Caut modalitatea cea mai buna sa fiu eficient in viata publica

Dacian Ciolos a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce a discutat o parte dintre fostii sai colaboratori din Guvern, iar prin noua asociatie ei intentioneaza sa dezvolte "anumite domenii pe care am lansat idei, proiecte".Dacian Ciolos i-a anuntat joi pe parlamentarii USR ca va lansa un ONG , nu un partid, care va pune la dispozitia USR si a altora materiale si oameni care pot ajuta la munca de opozitie si politica, au declarat pentru Hotnews.ro. surse politice. Din viitoarea asociatie vor face parte in general fosti ministri din Guvernul tehnocrat si oameni de la Cancelarie care cunosc subiectele si institutiile. Din ONG vor face parte fosti ministri precum Vlad Voiculescu, Dragos Tudorache si Dragos Pislaru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice.Dacian Ciolos le-a spus parlamentarilor USR ca va lansa un ONG, dar nu partid, pentru ca nu vrea sa divizeze si mai mult dreapta politica."O sa le propun PNL si USR, daca va exista interes din partea lor", a precizat Dacian Ciolos, dupa intalnirea cu parlamentarii USR."A face politica nu inseamna doar a fi prezent la guvernare sau in Parlament. Cred ca trebuie sa aducem actiunea publica cat mai aproape de oameni. Dupa cum vedeti, oamenii, cand aud de politicieni, se gandesc la coruptie, interese...", spune fostul premier."Nu, nu asta e intentia (ca asociatia sa se transforme intr-un partid politic - n.red.) Nu cred ca asta e solutia, avem destule partide", a adaugat Ciolos.El a mai precizat ca "Am avut o discutie cu doamnna Raluca Turcan si am convenit ca in perioada urmatoare dansa sa discute cu membrii partidului. Va amintesc ca platforma Romania 100 a fost sustinuta de cele doua partide in campanie (PNL si USR - n.red.)".