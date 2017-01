Ministerul Culturii a depus Dosarul Rosia Montana la UNESCO

"Depunerea dosarului pentru inscrierea in Patrimoniul Mondial a fost facuta cu asumarea Ministrului Culturii Corina Suteu, dupa informarea si consultarea Prim-Ministrului Dacian Ciolos si cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe", se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului Culturii.Ministerul Culturii afirma ca protectia patrimoniului intra in prerogativele sale "fudamentale" astfel incat depunerea dosarului Rosia Montana la UNESCO nu este "un act de dispozitie cu caracter de noutate care sa fie limitat de prerogativele restranse ale Guvernului Romaniei in aceasta perioada, ci un act de administrare in vederea conservarii patrimoniului national".In prezent, Romania are sase pozitii culturale si o pozitie naturala in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Bisericile cu pictura exterioara din Moldova, Manastirea Horezu, Satele cu biserici fortificate din Transilvania, Cetatile dacice din Muntii Orastiei, Centrul istoric al Sighisoarei, Bisericile de lemn din Maramures si Delta Dunarii."Corina Suteu isi manifesta speranta ca Ministrul Culturii, Ioan Vulpescu, va sustine si va duce mai departe in cele mai bune conditii acest demers", se mai arata in acest comunicat.Pasii urmatori pentru includerea Rosiei Montana in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO tin acum de Comitetul Patrimoniului Mondial:Februarie - August 2017: Evaluare tehnica a dosarului (desk review);Septembrie 2017: Vizita de evaluare pe teren a peisajului cultural nominalizat;Iulie 2018: Analiza in Comitetul Patrimoniului Mondial si decizie privind inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Reamintim ca Asociatia Alburnus Maior a acuzat in urma cu o saptamana guvernul Dacian Ciolos ca "tradeaza Rosia Montana" , dupa ce executivul a anuntat ca a decis ca dosarul Rosia Montana sa fie depus la UNESCO doar dupa o hotarare comuna luata in Guvern, avand in vedere ca Romania se afla intr-un litigiu de arbitraj international in acest dosar."Prim-ministrul Dacian Ciolos nu a luat o decizie ca acest dosar sa nu fie depus la UNESCO, ci sa fie depus dupa o hotarare comuna luata in Guvern, ca si in cazul punctului de vedere pe cianuri, trimis Parlamentului. In mod normal, asemenea dosare pot fi depuse si doar cu semnatura ministrului de resort, insa in ceea ce priveste dosarul Rosia Montana statul roman se afla intr-un litigiu. (...) Din pacate, un guvern la final de mandat nu mai are autoritatea sa faca acest lucru", a spus purtatorul de cuvant al guvernului, citat de agentia news.ro."Nu poate exista o decizie sau o semnatura a prim-ministrului prin care angajeaza Romania intr-un dosar de o asemenea intensitate in afara unei discutii in Guvern si fara punctele de vedere, obiectiile si avizele tuturor ministerelor implicate, pentru ca altfel ar fi o decizie vulnerabila si atacabila", a aratat Iolu, amintind ca dosarul de patrimoniu a fost definitivat pe 9 decembrie, dar o asumare in Guvern printr-o decizie comuna se poate face doar printr-un memorandum care nu mai poate fi adoptat pentru ca puterile acestui Cabinet au fost limitate dupa alegeri.