Seful Politiei din Viseul de Jos, gasit mort in birou. Prezinta urmele unei posibile injunghieri

"Sub conducerea unor procurori are loc o actiune prin care urmeaza sa se stabileasca imprejurarile care au dus la decesul colegului nostru", a spus Florina Metes.Seful Postului de Politie din localitatea Viseul de Jos a fost gasit mort, miercuri seara, in sediul institutiei. In urma cercetarilor preliminare a fost avansata posibilitatea suicidului, ulterior procurorii constatand ca barbatul prezenta pe corp urmele a doua posibile injunghieri, iar arma din dotarea acestuia era disparuta.Barbatul, in varsta de 48 de ani, era casatorit si avea doi copii.