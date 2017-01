Klaus Iohannis a numit trei procurori in posturi cheie in ultima zi a guvernului Ciolos

In functia de procuror şef adjunct al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost numit general-locotenent magistrat Ion Alexandru, pe o perioadă de 3 ani, in functia de procuror şef al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost numit general de brigadă magistrat Gheorghe Cosneanu, pe o perioadă de 3 ani.Cei trei au fost audiati miercuri in CSM iar in aceeasi zi, ministrul justitiei Raluca Pruna a trimis propunerile de numire la Cotroceni. Miercuri a fost ultima zi de functionare a guvernului Ciolos. Romania Libera scrie ca procurorii Romulus Dan Varga si Gheorghe Coseanu au fost preferati de procurorul general, Augustin Lazar, desi au un parcurs profesional controversat.