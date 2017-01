Raluca Pruna: Nu cred ca o lege a amnistiei si gratierii rezolva problemele din penitenciare

"Eu am spus de cand am preluat mandatul ca nu cred ca o lege a amnistiei si gratieii rezolva problemele din penitenciare. Le-ar rezolva imediat in sensul ca am goli penitenciarele dar ele s-ar umple din nou. Deci, am umbla la efect, nu la cauza. Nu cred ca sunt in totala contradictie cu domnul Iordache. Eu astept sa vad. Se fac multe declaratii in campania electorala, haideti sa asteptam si sa-i dam fiecaruia beneficiul bunei credinte", spune Raluca Pruna, citata de Mediafax.Precizarea a venit in contextul in care, miercuri, Florin Iordache a declarat ca o discutie in Parlament a legii amnistiei si gratierii ar fi de bun augur: "O lege a amnistiei si gratierii nu a fost sustinuta de noi in campania electorala dar o astfel de lege discutata in Parlament, din punctul meu de vedere, este de bun augur. Daca venim cu o astfel de lege, locul unde se poate discuta si analiza este Parlamentul", le-a spus Iordache jurnalistilor, miercuri, dupa audierea sa in Parlament.La predarea mandatului, Raluca Pruna a discutat cu noul ministru despre urgentele din sistem: "Am discutat despre urgente, urgentele sunt pe bilantul meu care inca este pe pagina ministerului. Importante sunt doua lucruri: sa se continue ceea ce s a inceputut si pachetul de legi ale justitiei, este un pachet de legi pregatit de CSM, consultat clar cu magistratii si pe care l-am lasat acestui Parlament ca sa-l adopte. A fost o predare-primire asa cum se face. A avut intrebari si sigur ca am raspuns. Eu sunt increzatoare", a precizat Raluca Pruna.In legatura cu raspunderea magistratilor, Raluca Pruna spune ca "Nu cred ca exista magistrati, astazi, in Romania, care dau pedepse la comanda. Spun asta ca persoana care ma ocup de cel putin 12 ani de acest sistem.Magistratura romana, astazi, nu este ceea ce era magistratura acum multi ani. Eu cred ca sistemul functioneaza si ca este si pentru sistem un moment al testului. Sistemul va trebui sa arate ca este matur, ca este independent, toti vrem o justitie independenta".