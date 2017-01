Un articol semnat de noul ministru al Educatiei, Pavel Nastase, acuzat de plagiat in proportie de 51% in urma unei analize Romania Curata

Articolul analizat este intitulat "Information System Audit for University Governance in Bucharest Academy of Economic Studies" , si este semant de Ion Gh. Rosca, Pavel Nastase si Florin Mihai.Realizatorii analizei au identificat 11 adrese web de unde ar fi fost preluate informatii prin metoda copy-paste, proportia textului preluat fiind de 51% din totalul lucrarii de 11 pagini.Pavel Nastase a declarat miercuri, la audierile din comisia de Intamanat din Parlament, ca tezele de doctorat suspecte de plagiat trebuie analizate de universitatile care le-au acordat, iar CNATDCU trebuie sa fie instanta de arbitraj, care sa rezolve eventualele contestatii la deciziile universitatilor."Acum sper ca intelege toata lumea de ce domnul Nastase sustinea ieri ca plagiatorii ar trebui sa fie anchetati de catre universitati si de ce isi doreste o schimbare a legislatiei. Il va verifica vreodata corect Academia de Studii Economice, acolo unde a fost rector si mai apoi presedintele Senatului, pe Pavel Nastase, de exemplu?", noteaza Emilia Sercan.In urma declaratiei noului ministru, Romania Curata acuza, intr-un articol, "violul legislatiei antiplagiat adoptate in 2016", notand ca ca exista o hotarare a Curtii Constitutionale care spune ca o decizie in aceasta privinta luata la nivelul universitatii care a acordat titlul "nu asigura pe deplin exigentele protejarii dreptului de proprietate intelectuala a autorului a carei opere a fost plagiata"."Motivul esential este ca o astfel de institutie a esuat deja in obligatia sa de supervizare stiintifica a realizarii tezei care a stat la baza emiterii titlului de doctor, astfel incat nu este de dorit ca tot ea sa aiba cuvantul decisiv intr-o noua analiza a conformitatii operei respective. Universitatea organizatoare este transformata intr-un judecator al propriei cauze, ceea ce este inacceptabil", a aratat CCR.Instanta constitutionala a considerat ca suspiciunile de plagiat trebuie verificate de catre o entitate independenta fata de cea care a emis titlul, entitate care sa poata lua si masuri de sanctionare, inclusiv retragerea titlului.O incercarea de modificarea a legii antiplagiat in sensul trecerii responsabilitatii analizei in curtea universitatilor ar constitui o incalcare a deciziei Curtii Constitutionale.