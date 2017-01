Raluca Pruna despre modificarea Codurilor penale: Nu mai sunt lucruri care sa necesite o actiune urgenta

"Depinde, ce inseamna ajustarea Codului penal si a Codului de procedura penala? Cred ca nu, cred ca am avut destul de multe decizii ale CCR, am pus in acord aceasta legislatie, nu demult, la jumatatea anului trecut, cu deciziile Curtii si eu cred ca nu mai sunt lucruri care sa necesite o actiune urgenta. Dar acum, sigur, ramane de vazut, eu stiu, daca CCR va constata ca o alta prevedere este neconstitutionala, evident ca va trebui modificata prevederea respectiva", a declarat Raluca Pruna.