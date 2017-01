Raluca Pruna: Nu-mi permit sa am recomandari pentru noul ministru al Justitiei. Multa lume isi pune speranta ca magistratura romana este matura si ce s-a construit in ultimii 12 ani nu se va pierde, ci se va consolida

"Cred ca am facut un mandat destul de bun intr-un timp scurt. Am lasat si lucruri nefacute, pentru ca nu am mai avut timp", a adaugat fostul ministru al Justitiei, care spune ca va reveni la Bruxelles, incepand cu data de 1 februarie.Ea le-a mai spus jurnalistilor ca "Sa-l intrebati pe domnul ministru Iordache, este cel mai corect, care este intentia domniei sale."