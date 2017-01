Presedintele Iohannis a semnat numirile a trei sefi de sectie din Parchetul General

Presedintele Romaniei a semnat, miercuri, decretul privind numirea in functia de procuror-sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Romulus-Dan Varga, pe o perioada de trei ani, anunta Presedintia, citata de News.ro.Romulus Varga este procurorul care a instrumentat dosarul Elodia, obtinand condamnarea, in 2014, a fostului politist Cristian Cioaca, la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu, disparuta in 2007.Printr-un alt decret, presedintele l-a numit in functia de procuror sef adjunct al Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului instantei supreme pe general-locotenent magistrat Ion Alexandru, pe o perioada de trei ani.Totodata, Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind numirea in functia de procuror sef al Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a generalului de brigada magistrat Gheorghe Cosneanu, tot pe o perioada de trei ani.Gheorghe Cosneanu este procurorul care a coordonat, intre altele, dosarele Revolutiei si Mineriadei, dar si pe cel al uciderii disidentului Gheorghe Ursu.Cei trei procurori au fost propusi de ministrul Justitiei pentru functiile de conducere din Parchetul instantei supreme si au fost avizati de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.Potrivit statutului judecatorilor si procurorilor, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, precum si procurorii sefi de sectie sunt numiti de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.