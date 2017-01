Ora 21.00, prima sedinta de guvern a Cabinetului Grindeanu. La sedinta participa si Dragnea

Televiziunile de stiri au difuzat imagini cu sosirea membrilor Guvernului la Palatul Victoria - dupa ce, cu putin timp in urma, au plecat de la Palatul Cotroceni, unde au depus juramantul de investire in fata sefului statului -, iar primul care a intrat in sediul Guvernului a fost Liviu Dragnea.Agentia News.ro relateaza ca noii ministri au ajuns la Guvern, miercuri seara, cu trei microbuze, in care se aflau si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.Potrivit sursei citate, primii care au coborat din cele trei microbuze au fost premierul Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu. Ei au fost intampinati la intrare de catre Dacian Ciolos, care i-a insotit in cladirea Guvernului.In timp ce urca pe scari, unul dintre ministri, Toma Petcu, ministrul Energiei, s-a impiedicat si a cazut pe treptele de la intrarea in Guvern, insa a reusit sa se ridice repede.