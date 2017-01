LIVE TEXT Noul guvern a depus juramantul la Palatul Cotroceni/ Iohannis: Sper ca intr-o zi sa imi explicati cum veti face in asa fel incat sa va incadrati intr-un deficit de 3%, sa cresteti salariile, sa scadeti impozitul si multe alte lucruri

Va felicit pentru votul de incredere pe care l-ati primit in Parlament si pentru depunerea juramantului. Din acest moment, dvs sunteti Guvernul Romaniei

Aveti o misiune grea. Aveti de indeplinit promisiuni complicate. Trebuie sa livrati ceea ce a fost promis in campania electorala

Campania electorala nu e doar un circ mediatic, cu toate ca si asta este. In campania electorala s-au facut promisiuni, de asta ati fost votati

Ma adresez aici celor care sunt parlamentari si sefi in parlament si asta trebuie sa livreze Guvernului

Sper ca intr-o zi sa imi explicati cum veti face in asa fel incat sa va incadrati intr-un deficit de 3%, sa cresteti salariile, sa scadeti impozitul si multe alte lucruri

Va doresc sa aveti un mandat de succes. Romanii isi doresc sa aiba un guvern de succes

Cateva lucruri insa cred ca se asteapta de la dvs, cel putin eu astept aceste lucruri si cred ca sunt in asentimentul romanilor

Astept sa pastrati clara vizibila si declarata orientarea euroatlantica a Romaniei, asta insemnand sa faceti tot ce poate un guvern si poate sa intariti pozitia Romaniei in NATO si in UE

Foarte multi asteapta sa faceti tot ce se poate sa sprijiniti o justitie independenta in Romania. Asta inseamna intarirea statului de drept



Ati jurat ca veti face tot ce puteti pentru o democratie matura in Romania. O democratie fara justitie independenta, fara stat de drept, nu putem sa ne imaginam in Europa

Astept si asteptam cu totii sa gestionati responsabil economia Romaneasca atat cat depinde de guvern dar cu certitudine asteptam cu totii sa gestionati responsabil finantele publice

E extrem de important ca dupa ce cresteti toate salariile scadeti toate taxele si impozitele, sa ne gasim totusi intr-o zona a sustenabilitatii, sa avem o datorie publica rezonabila, un deficit daca se poate sub 3%, si foarte foarte important, cu toate aceste masuri pe care le aveti indeplini sa aveti va rog grija ca economia Romaniei sa creasca Romania e momentan la acest capitol campioana europeana. Este mare lucru

O crestere economica mult peste medie e ce ne dorim cu totii pentru a ajunge la acelasi nivel cu tarile dezvoltate din UE

Sunt convins ca juramantul pe care l-ati facut azi v-a convins ca pentru Romania este foarte important sa va ingrijiti de securitaea nationala

Asta garanteaza unitatea, independenta, unitatea teritoriala si suveranitatea

Fara securitate nationala, aceste lucruri s-ar putea sa nu fie de la sine intelese

O securitate nationala care in mod clar e in stransa legatura cu stabilitatea Romaniei

Pentru noi nu conteaza doar stabilitatea interna, ci si cea regionala

Romania e o tara care poate si vrea sa fie Romania putenica, Romania e si poate ramane un pol de stabilitate si securitate in regiune

Petnru asta e nevoie sa va implicati cu totii. Va doresc mult succes cu toate acestea

Ii salut si pe musafirii nostri de azi: presedintii Senatului, Camerei, Curtii Constitutionale

Dle Dragnea, aflaram de la televizor ca sunteti singurul care cunoaste programul din scoarta in scoarta

Va rog eu frumos, invatati-i si pe ei. Va doresc tuturor mult succes pentru Romania

Premierul si ministrii cabinetului sau au depus juramantul.Decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind numirea Guvernului Sorin Grindeanu a fost publicat in Monitorul Oficial.Ceremonia de depunere a juramantului de catre noul guvern a inceput.La ceremonie mai sunt prezenti presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, precum presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.Decretul de numire in functie a Cabinetului Sorin Grindeanu a fost semnat de catre seful statului cu putin timp inainte de inceperea ceremoniei de depunere a juramantului.Administratia Prezidentiala a anuntat miercuri printr-un comunicat ca ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functie a membrilor noului guvern va avea loc la ora 19.00, in Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Cabinetul PSD-ALDE condus de premierul Sorin Grindeanu, din care fac parte 26 de ministri, a fost investit de Parlament miercuri , cu 295 voturi "pentru" (era nevoie de 232) si 133 "impotriva". Inainte de vot, Grindeanu a tinut un lung discurs in care a prezentat programul de guvernare, a vorbit despre "Romania normala" si l-a laudat pe Liviu Dragnea.Prima sedinta de guvern va avea loc tot in aceasta seara, la ora 21.00.