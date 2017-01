Mircea Dumitru, la final de mandat: Vom schimba Romania daca educatia va reusi sa formeze oameni dispusi sa isi asume nu doar victorii, dar si esecuri

"Mi-am dedicat cele sase luni de mandat unor proiecte in care cred si acum si care, toate, au urmarit sa faca din scoala romaneasca spatiul in care fiecare dintre noi ar dori sa isi educe copiii. Cred ca, noi, adultii, le suntem datori cu toate aceste lucruri: sinceritate, munca onesta, respect fata de ceilalti, verticalitate, respect fata de reguli si lege. Sunt lucruri pe care, poate, as fi putut sa le fac mai bine. Alte proiecte ar fi necesitat, poate, mai multa atentie. Pentru schimbari mari, de substanta, este insa nevoie de mai mult timp", a declarat ministrul la publicarea raportului de activitate pentru cele 6 luni de mandat."Vom schimba Romania daca educatia va reusi sa formeze minti deschise, cu valori profunde, oameni care sa construiasca, sa fie dispusi sa isi asume nu doar victorii, dar si esecuri. Pentru asta, va invit pe toti sa ramaneti implicati, sa urmariti tot ceea ce se intampla in educatie, sa fiti parteneri pentru schimbarea in bine", a mai afirmat ministrul.Raportul de activitate la finalul celor sase luni de mandat este structurat pe domeniile mari de activitate ale ministerului - invatamant preuniversitar, invatamant superior si cercetare - documentul include atat realizarile, cat si proiectele in curs de desfasurare, informeaza Ministerul Educatiei.Principalale obiective au fost, prin organizarea concursului national pentru ocuparea functiilor de directori/directori adjuncti din unitatile de invatamant, respectiv adoptarea unor masuri cu puternic impact in ceea ce priveste: politici de desegregare, decontarea integrala a navetei elevilor, asigurarea manualelor scolare gratuite pentru elevii din ciclul superior al liceului si consolidarea invatamantului profesional dual.Au fost adoptate masuri privind, demers necesar pentru recredibilizarea cercetarii stiintifice din universitati, dar si standardele minimale necesare si obligatorii pentru accesul la titlurile si functiile academice. DDe asemenea, au fost constituite si relansateetc.In domeniul cercetarii s-a urmarit profesionalizarea managementului institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, dar si lansarea/derularea competitiilor din Programul National CDI 2015-2020.Un capitol distinct al raportului il constituie sinteza ordonantei de urgenta a carei menire a fostAu fost reglementate astfel modalitatea de sustinere a examenului de definitivat, echivalarea gradului didactic I pentru mai multe categorii de personal didactic si functionarea invatamantului special integrat in invatamantul de masa.In ceea ce priveste invatamantul superior, ordonanta de urgenta a completat cadrul normativ astfel incat senatele universitare sa poata infiinta duble specializari prin alaturarea a doua programe de studiu deja acreditate si a prelungit acreditarea scolilor doctorale pana la sfarsitul anului universitar 2016-2017. OUG a legiferat si eliminarea vidului legislativ privind asigurarea calitatii in invatamantul superior prin prin modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.