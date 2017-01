Dosar penal, la Parchetul General in legatura cu inregistrarile prezentate la Romania TV cu Traian Basescu

Potrivit Biroului de presa al Parchetului General, procurorii s-au sesizat din oficiu in acest caz.Precizarea Parchetului vine ca urmare a vehicularii in mass-media a unor informatii privind "posibile imixtiuni in actul de justitie", astfel cum a rezultat din inregistrarea facuta publica de fostul deputat Sebastian Ghita."In cursul zilei de astazi, 4 ianuarie, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul Romania TV. In aceasta inregistrare, Traian Basescu relata despre informatiile pe care le primea in legatura cu cauze judiciare aflate in curs de solutionare. Pe masura derularii cercetarilor vom informa opinia publica", se arata intr-un comunicat al Parchetului transmis miercuri. Sebastian Ghita a prezentat, marti, la Romania TV, o inregistrare audio care contine un dialog ce ar fi purtat de Basescu cu un interlocutor, fostul presedinte afirmand ca ar avea inregistrari cu Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi si Camelia Bogdan.Potrivit inregistrarii prezentate de Ghita, cel care ar fi Traian Basescu vorbeste despre "stat mafiot" si declara, raspunzand unei intrebari privind dosarul Voiculescu: "Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnare, care cum le-o spusese cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea: Maine il luam pe Mustata si intra Camelia Bogdan. Sa-i vezi dupa o zi cand spuneau: Am vorbit cu Bogdan si a spus ca daca aveam codul penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii. (...) Camelia Bogdan (...) a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de un an este schimbat si la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Pai ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!".

Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat miercuri ca inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita sunt reale , dar editate de autor, fapt care creeaza unele confuzii, adaugand ca nu s-a intalnit niciodata cu judecatoarea Camelia Bogdan si nici nu a discutat cu aceasta despre dosarul lui Dan Voiculescu.Basescu a scris pe Facebook ca inregistrarile au fost facute in cadrul unor discutii private in ultimele luni ale anului trecut."Autorul a procedat la editarea inregistrarilor, ceea ce este de natura a crea unele confuzii", a afirmat fostul sef al statului.El a precizat ca nu s-a intalnit "niciodata" cu judecatoarea Camelia Bogdan si nici nu a discutat cu aceasta despre dosarul Voiculescu."Afirmatiile mele sunt legate de informatii primite de la structurile specializate, si nu de la procurori sau judecatori, cu care nu am discutat niciodata dosarul ICA (Voiculescu). Inca inainte de terminarea mandatului si, in mod deosebit, dupa terminarea acestuia, am vorbit frecvent in spatiul public, dar si in intalniri private, exemplificand ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunosteam. In acelasi timp, am vorbit, ori de cate ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de catre Parlament a activitatii serviciilor de informatii si, in mod deosebit, a SRI", a completat Basescu.