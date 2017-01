Coduri galbene de ninsori si viscol pentru mai multe judete, valabile in orele urmatoare

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 19:00, in judetele(zona de campie) se va semnala ninsoare, insotita intensificari ale vantului care la rafala vor depasi local 50 km/h.Tot pana la ora 19:00, in judetul, se vor semnala intensificari ale vantului, cu viteze de peste 55 - 60 km/h, ninsoare, trecator viscolita.De asemenea, pana la ora 21:00, in zonele de munte din judetelesunt prognozate intensificari ale vantului care, la rafala, vor depasi 70 - 80 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vantul va atinge si depasi 80 - 90 km/h.In zonele atentionate se va semnala ninsoare viscolita, ce va determina scaderea vizibilitatii.