ALERTA SURSE: Avocatul Poporului va contesta joi la Curtea Constitutionala legea care il impiedica pe Liviu Dragnea sa fie premier

"Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare."

"Avocatul Poporului precizează că decizia privind constituționalitatea sau neconstituționalitatea art. 2 din Legea nr. 90/2001 va fi luată după finalizarea procesului politic și instituțional de învestire a viitorului Guvern", se arata in comunicatul institutiei din data de 19 decembrie.Avocatul Poporului, institutie condusa de Victor Ciorbea, a anuntat dupa alegeri ca analizeaza posibilitatea de a ataca la Curtea Constitutionala prevederile acestei legi. Dragnea anuntase, la randul sau, ca PSD nu vrea sa modifice legea in Parlament astfel incat sa elimine prevederea respectiva.Pe 24 noiembrie, liderul PSD se referea la aspecte de neconstitutionalitate in privinta acestei legi."Pe marginea acestei legi nu vreau sa comentez, au fost foarte multe comentarii de constitutionalitate, de neconstitutionalitate. Eu nu vreau sa ma lansez in aceste dezbateri, pentru ca cel mai important este sa castigam alegerile", a spus atunci Dragnea.Dragnea a fost condamnat in aprilie 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare in dosarul fraudarii votului la referendumul din 2012.Informatia ca Liviu Dragnea nu poate fi premier din cauza legii 90/ 2001 a fost publicata in premiera de DCNews. Mai multi juristi consultati de HotNews.ro au confirmat ca legea n-a fost abrogata, ci a suferit unele modificari in 2004, tot sub guvernarea Nastase. Astfel, articolul (2) din legea 90 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, in vigoare si astazi, are urmatoarea forma actualizata:De la ultimele modificari operate in 2004, legea nu a suferit alte modificari si este in vigoare si azi. Proiectul de lege care interzice unei persoane condamnate sa fie membru al guvernului a fost depus in Parlament in 1998, ca initiativa a guvernului Radu Vasile dar a fost votata abia in 2001, sub guvernarea Nastase.Avocatul Poporului nu va contesta, pana la formarea noului guvern, articolul de lege care impiedica un condamnat penal sa faca parte din Executiv, anunta institutia intr-un comunicat. E vorba despre articolul 2 al Legii 90/2001, articol care il impiedica practic pe Liviu Dragnea sa fie premier.Potrivit News.ro, Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu au fost întrebaţi marţi de jurnalişti dacă intenţionează să modifice Legea 90/2001. Premierul desemnat a declarat că nu ştie despre ce e vorba, în timp ce liderul PSD a afirmat ironic că acea lege trebuie modificată astfel încât cei condamnaţi penal “să nu mai existe ca oameni”.Întrebaţi de presă dacă intenţionează să modifice Legea 90/2001, Liviu Dragnea a spus: “Habar nu am. Cred că nu”. Premierul desemnat a intervenit şi i-a spus jurnalistului că “nu ştie la ce se referă”, moment în care Liviu Dragnea i-a dat asigurări că “îi va explica el”.